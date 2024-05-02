В НИИ имени И. И. Джанелидзе нейрохирурги провели мастер-класс на новом оборудовании

В НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе состоялся мастер-класс для нейрохирургов на новом оборудовании. Об этом 10 октября пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Молодые специалисты провели четыре операции с использованием мобильной рентгеновской установки, которая позволяет получать стандартные снимки и многоплановую трехмерную визуализацию.
Пациенты были сложные: с многоуровневым комбинированным поражением позвоночника, с выраженными неврологическими расстройствами. Все прошло успешно, пациенты поправляются.
Тахир Тамаев, заведующий нейрохирургическим отделением №2 НИИ имени Джанелидзе
