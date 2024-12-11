НИИ имени Джанелидзе принял 1759 пациентов в новогодние праздники

За указанный период 15 человек были доставлены с диагнозом обморожение, причем большинство из них имели высокую степень поражения тканей.

С 30 декабря по 8 января в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе поступило 1759 пациентов. По данным пресс-службы учреждения, в период праздников отмечалось увеличение числа обращений, связанных с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, а также с различными травмами. Тем не менее, общее число подобных случаев оказалось меньше, чем годом ранее.

За указанный период 15 человек были доставлены с диагнозом обморожение, причем большинство из них имели высокую степень поражения тканей. Некроз конечностей потребовал хирургического вмешательства, однако смертельных исходов зафиксировано не было. Также в больницу поступили пациенты с общим переохлаждением организма. Сообщается, что практически все случаи обморожения произошли у людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В травматологическом отделении принимали пациентов с повреждениями кистей и рук, вызванными использованием пиротехнических изделий. Хотя число таких травм уменьшилось, одному пациенту пришлось ампутировать конечность.

Помимо прочего, в новогодний период успешно провели три операции по пересадке органов: две почки и одну печень. Одну из операций, благодаря которой удалось спасти жизнь пациента, сотрудники больницы назвали настоящим "новогодним чудом".

Пресс-служба подчеркнула, что организация полного рабочего дня для сотрудников позволила предотвратить перегрузку стационара.

Ранее мы сообщили о том, что за новогодние праздники в Городском перинатальном центре №1 родились 60 девочек и 71 мальчик.

Фото: Piter.TV