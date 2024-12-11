За новогодние праздники в Городском перинатальном центре №1 родились 60 девочек и 71 мальчик

Первым на свет появился Лев, мальчик весом 3920 гр и ростом 54 см.

В Городском перинатальном центре №1 за новогодние каникулы появилось на свет 131 ребенок. Как пишет "Петербургский дневник", с полуночи 1 января до полуночи 8 января там родились 60 девочек и 71 мальчик.

Первым на свет появился Лев, мальчик весом 3920 гр и ростом 54 см. Его здоровье по шкале Апгар оценивали на 8/9 баллов, что указывает на отличное самочувствие.

Медики рассказали, что ожидали появление мальчика в последние декабрьские дни, но ребенок решил увидеть мир именно в канун Нового года. Левушка появился на свет в окружении Деда Мороза — врача-акушера Виталия Двужилова, и Снегурочки — помощницы Деда Мороза, врача-гинеколога Анастасии Сиротской. Волшебницей-снежинкой стала акушерка ГПЦ №1 Александра Шершова, а роль доброй феи исполнила неонатолог ГПЦ №1 Елена Яковлева.

Лев Ильич стал первым сыном для его родителей Яны и Ильи. Через 9 часов родов родители встретили своего сына, самого важного подарка в их жизни.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть достигла выдающегося результата в спасении новорожденных детей.

Фото: предоставлено ГПЦ №1