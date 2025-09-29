Участники группы "Пролетарское танго" проверили сердце в Петербурге

В группе возраст участников составляет от 30 до 50 лет, поэтому в перерывах все чаще звучат разговоры о здоровье.

В Петербурге в рамках Недели ответственного отношения к сердцу участники группы "Пролетарское танго" прошли медицинское обследование. Такие акции – ключ к увеличению продолжительности жизни горожан, заявил губернатор Александр Беглов.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", у музыкантов в зависимости от роли есть и профессиональные заболевания. К примеру, звукорежиссер проверил зубы и глаза и сказал, что обязательно нужно к лору. В группе возраст участников составляет от 30 до 50 лет, поэтому в перерывах все чаще звучат разговоры о здоровье.

Я – эстрадный музыкант, часто стоя приходится играть. Я помню, работал за границей в гостинице – там надо было играть шесть раз по полчаса. Тяжело было ужасно! У меня через месяц спина вообще просто отваливаться стала. Сергей Петров, аккордеонист

Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы касается людей старшего поколения и тех, кому около 40.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)