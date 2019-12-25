Бесплатное кардиообследование можно будет пройти в Мариинской больнице 1 октября

Мариинская больница объявляет о проведении благотворительной акции "Трепетное сердце", приуроченной ко Всемирному дню сердца. Все желающие смогут пройти комплексное кардиологическое обследование абсолютно бесплатно.
Акция состоится 1 октября 2025 года, начало приема пациентов запланировано на 9:00 утра. Проведение обследований продлится до 13:00. Мероприятие пройдет в амбулаторно-консультативном отделении больницы по адресу: ул. Жуковского, д. 1.
Участникам предложат:
консультацию врача-кардиолога,
ЭКГ-диагностику,
полноценное медицинское обследование сердечно-сосудистой системы.
Организаторы рекомендуют обратиться всем гражданам, испытывающим дискомфорт в грудной клетке, страдающим нарушением сердечного ритма или имеющим трудности с переносимостью физических нагрузок.
Заявки принимаются заблаговременно через электронную почту callcenter@mariin.ru, с указанием темы письма "Трепетное сердце". Необходимо заполнить анкету, включающую ФИО, дату рождения и контактные данные заявителя. Поскольку количество мест ограничено, запись осуществляется исключительно по предварительной регистрации.
При себе рекомендуется иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС и медицинскую документацию, касающуюся проблем с сердцем, если такая имеется.
Пресс-служба Мариянской больницы подчеркивает важность своевременного выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы и призывает всех желающих активно пользоваться возможностью бесплатной диагностики.
Фото: ВКонтакте/ Мариинская больница
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все