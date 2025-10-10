Врачи НИИ имени Джанелидзе спасли жизнь молодого человека с врожденным пороком сердца

После выписки ему еще придется вернуться в медицинское учреждение.

Врачи НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе спасли жизнь 25-летнего парня с врожденным пороком сердца. Он перенес три операции, инсульт и инфаркт. В больницу пациент попал именно с инфарктом, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Иван хочет вернуться к привычному образу жизни. После выписки ему еще придется вернуться в медицинское учреждение. Важно решить вопрос о хирургическом вмешательстве – установить миокардинальные мостики. До этого необходимо сделать различные исследования. По словам врачей, в случае удаления патологии сосудов сердце будет работать гораздо лучше.

Ранее на Piter.TV: в Мариинской больнице пересадили пятое сердце 57-летнему пациенту.

Фото: Piter.TV