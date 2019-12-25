В Педиатрическом университете спасли младенца из Всеволожска с критическим пороком сердца

В петербургском Педиатрическом университете спасли новорожденного из Всеволожска. У малыша диагностировали критический порок сердца – тотальный аномальный дренаж легочных вен, сообщили 17 февраля в вузе.
Ребенок, который появился на свет 23 января, был доставлен в клинику на пятые сутки жизни. Хирургическое вмешательство длилось три с половиной часа. Врачи смогли реимплантировать легочные вены пациента в левое предсердие.
В настоящее время младенец продолжает лечение в отделении патологии новорожденных и детей грудного возраста. В дальнейшем он будет развиваться так же, как сверстники.
Ранее мы рассказывали о том, что в Педиатрическом университете помогли детям, получившим травмы в школах.
Фото: пресс-служба Педиатрического университета
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