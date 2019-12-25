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В Педиатрическом университете спасли младенца из Всеволожска с критическим пороком сердца
Сегодня, 12:13
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В Педиатрическом университете спасли младенца из Всеволожска с критическим пороком сердца

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Хирургическое вмешательство длилось три с половиной часа.

В петербургском Педиатрическом университете спасли новорожденного из Всеволожска. У малыша диагностировали критический порок сердца – тотальный аномальный дренаж легочных вен, сообщили 17 февраля в вузе. 

Ребенок, который появился на свет 23 января, был доставлен в клинику на пятые сутки жизни. Хирургическое вмешательство длилось три с половиной часа. Врачи смогли реимплантировать легочные вены пациента в левое предсердие. 

В настоящее время младенец продолжает лечение в отделении патологии новорожденных и детей грудного возраста. В дальнейшем он будет развиваться так же, как сверстники.

Ранее мы рассказывали о том, что в Педиатрическом университете помогли детям, получившим травмы в школах. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета 

Теги: педиатрический университет, порок сердца
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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