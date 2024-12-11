В Педиатрическом университете помогли детям, получившим травмы в школах

Помимо таких случаев, Педиатрический университет также принимает на лечение тяжелобольных пациентов из городских и областных больниц.

Врачи Педиатрического университета в Петербурге помогли нескольким детям, пострадавшим в школьных инцидентах. За неделю двое учеников получили травмы во время перемен: 10-летнему мальчику прищемили руку дверью, а 12-летнему — палец.

В обоих случаях детей быстро осмотрели, обработали раны, и после этого они были отправлены домой на амбулаторное лечение. Еще одна 15-летняя девочка получила ушиб пальца на уроке физкультуры, но обошлось без серьезных последствий.

Помимо таких случаев, Педиатрический университет также принимает на лечение тяжелобольных пациентов из городских и областных больниц. Например, в клинику были доставлены годовалый ребенок с осложненным пиелонефритом, новорожденный с врожденной дисфункцией коры надпочечников и полуторамесячный малыш с инфекционным мононуклеозом.

Ранее мы сообщили о том, что врачи Педиатрического университета спасли жизнь 8-летней девочке из Ленинградской области.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета