Врачи Педиатрического университета спасли жизнь 8-летней девочке из Ленинградской области

История болезни Кати началась ещё при рождении — у девочки была диагностирована тяжёлая врождённая патология кишечника.

В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета успешно провели уникальную операцию по реконструкции кишечника восьмилетней Кате Никифоровой из Тосненского района Ленинградской области. Медики сражались за жизнь девочки, несмотря на минимальные шансы на выздоровление. Сегодня Катя вновь может наслаждаться обычной едой и мечтать о возвращении к активной жизни.

История болезни Кати началась ещё при рождении — у девочки была диагностирована тяжёлая врождённая патология кишечника. Первую операцию она перенесла в младенчестве, после чего росла и развивалась как обычный ребёнок, увлекалась плаванием и рукопашным боем. Однако в мае 2024 года её самочувствие резко ухудшилось: появились сильные боли в животе, и Катю госпитализировали с подозрением на кишечную непроходимость.

Несколько операций, проведённых в региональной больнице, не дали результатов. У девочки развился перитонит и сепсис, состояние ухудшалось с каждым днём. Родители решили обратиться в Педиатрический университет Санкт-Петербурга, где, по их словам, "работают врачи, способные на невозможное".

Катя поступила в клинику 11 июня в крайне тяжёлом состоянии — она находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В тот же день был проведён консилиум, на котором приняли решение о срочной операции.

Команда хирургов, возглавляемая заслуженным врачом России Андреем Ивановым и заведующим кафедрой общей хирургии Рубеном Аванесяном, провела ревизию брюшной полости. Выявились множественные свищи и тяжёлый воспалительный процесс. Врачи установили дренажи и временно вывели часть кишечника наружу, чтобы стабилизировать состояние ребёнка.

В течение полугода Катя находилась под наблюдением врачей. Она проходила интенсивную терапию, включая антибиотикотерапию и специализированное питание. Лишь после стабилизации состояния, в декабре, врачи смогли выполнить реконструктивную операцию.

Мы сформировали пять тонкокишечных анастомозов, ушили семь свищей на протяжении тонкой кишки. Требовалась резекция некоторых участков тонкой кишки, которую мы провели очень экономно. В послеоперационном периоде мы выполнили рентгеновское исследование и убедились, что рентгеноконтрастное вещество медленно продвигается через петли тонкой кишки, которые отвыкли от активной перистальтики в связи с шестимесячным физиологическим покоем, все анастомозы и швы оказались герметичными. Рубен Аванесян, заведующий кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ

После операции Катя быстро пошла на поправку. Девочка вновь начала питаться самостоятельно и даже подготовила праздничное стихотворение для гостей больницы на Новый год.

Надежда, что Катя сможет обратно вернуться к полноценной жизни, была минимальной. Благодарность наша безгранична, конечно. Они спасли не только одну жизнь, они спасли, наверное, три жизни, не только Катю, но и нас, родителей, которые очень переживали за нее. Нина Никифорова, мама девочки

Сейчас Катя мечтает вернуться к прежней жизни, снова заняться спортом и завести собаку. В ближайшее время ей предстоит ещё одна небольшая операция, после которой она сможет окончательно восстановиться.

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Фото: СПбГПМУ