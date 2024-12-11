В СПбГПМУ спасли двух маленьких петербуржцев, получивших травму глаза

Пострадали подросток и двухлетняя девочка.

Врачи Педиатрического университета спасли маленьких петербуржцев, которые поступили в клинику c травмой глаза. Об этом рассказали в учреждении.

Первый подросток пострадал на уроке физкультуры: 14-летний мальчик получил удар в левый глаз при столкновении с одноклассником. Пациента доставили в вуз, где специалисты провели все необходимые диагностические мероприятия и оставили его под наблюдением. В настоящее время в состоянии школьника отмечается положительная динамика, он готовится к выписке.

Вторая пациентка уже вернулась домой. Двухлетней девочке в лицо брат распылил чистящее средство на основе щелочи. Первую помощь оказала мама: она смыла химический состав проточной водой и вызвала "скорую". Ребенка осмотрели детский хирург, офтальмолог и оториноларинголог. Врачи диагностировали химические ожоги первой степени кожи лица, конъюнктивы левого глаза и века.

Травма глаза – будь то механическое повреждение, химический ожог или попадание инородного тела – это в любом случае повод немедленно обратиться к врачу. Если этого не сделать, то очень быстро могут произойти необратимые процессы, последствия которых могут быть непредсказуемыми – вплоть до потери зрения или потери глаза. Только специалист может адекватно оценить характер повреждений и назначить необходимое лечение. При травме глаза нужно немедленно вызвать скорую помощь или обратиться к офтальмологу. Наталия Садовникова, заведующая офтальмологическим отделением клиники Педиатрического университета

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Фото: Piter.TV