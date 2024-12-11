В Петербурге кардиохирурги провели уникальную операцию трехлетнему пациенту

Малыш чувствует себя отлично и готовится к выписке.

В Петербурге кардиохирурги Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий провели уникальную операцию трехлетнему пациенту с применением высокотехнологичного оборудования — ангиографа. Подробности рассказали в Комитете по здравоохранению.

Сразу после рождения маленький пациент перенес операцию из-за сложного врожденного порока сердца — Тауссиг-Бинга (Taussing-Bing syndrome–- очень редкая патология, при которой у пациента определяется двойное выходное отверстие из правого желудочка с транспозиций магистральных сосудов и перерывом дуги аорты).

Несмотря на то, что у пациента не было никаких клинических проявлений, на плановом проведении эхокардиографии кардиологи заметили деформацию в области брахиоцефальных сосудов и при проведении КТ подтвердили свои опасения. Необходимо было принимать решение об оперативном вмешательстве.

Благодаря ангиографическому комплексу Azurion biplane была проведена успешная операция. Малыш чувствует себя отлично и готовится к выписке.

Модернизация 62 поликлиник прошла в Петербурге за прошлый год.

Фото: Комздрав СПб