Модернизация 62 поликлиник прошла в Петербурге за прошлый год

Кроме того, город приобрел более тысячи единиц медицинского оборудования общей стоимостью свыше двух миллиардов рублей.

За прошедший год в рамках программы модернизации поликлиник был проведен капитальный ремонт 62 медицинских учреждений. Кроме того, город приобрел более тысячи единиц медицинского оборудования общей стоимостью свыше двух миллиардов рублей. Помимо этого, было приобретено 154 машины скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Особенное внимание уделялось реализации программы "Серебряный возраст", направленной на повышение доступности лечения катаракты. В 2024 году было выполнено рекордное число операций: более 17 тысяч пожилых жителей Санкт-Петербурга смогли восстановить зрение благодаря бесплатным операциям по замене хрусталика. Теперь все пенсионеры города имеют возможность пройти бесплатную операцию по слухопротезированию при наличии показаний.

Также была создана новая система оказания онкологической помощи. В каждом районе города открыты 20 центров амбулаторной онкологической помощи. Четыре ведущих онкологических центра оснащены современным оборудованием. Благодаря этим изменениям, более 60% случаев онкологии диагностируются на ранних стадиях. Дети, нуждающиеся в протонной терапии, получают ее бесплатно.

Ранее мы сообщили о том, что диспансеризацию в 2024 году прошли около 4 млн петербуржцев.

Фото: Правительство Петербурга