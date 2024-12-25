Диспансеризацию в 2024 году прошли около 4 млн петербуржцев

С 2024 года в программу диспансеризации включены специальные обследования для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

В 2024 году более 3,8 миллиона взрослых жителей Петербурга прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, что на 1,1 миллиона больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба Смольного.

В целом, различными видами профилактических обследований воспользовались около 4,9 миллиона горожан, включая детей, что превысило запланированный объем на 15,7%. С 2024 года в программу диспансеризации включены специальные обследования для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

Граждане младше 40 лет должны проходить диспансеризацию каждые три года, а старше 40 лет – каждый год. Для записи на бесплатное обследование можно воспользоваться единым порталом "Госуслуги", сайтом "Здоровье петербуржца", позвонить в единую справочную службу по номеру 122 или связаться с районной поликлиникой.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Героев появится новая детская поликлиника.

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