На проспекте Героев появится новая детская поликлиника

Она будет рассчитана на 320 посещений в смену.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал правительственное постановление на выкуп городскими властями нежилого здания на проспекте Героев. В будущем там хотят построить поликлинику, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Общая площадь объекта составляет 5,6 тыс "квадратов". В нем разместится структурное подразделение городской поликлиники №106. Новое медицинское учреждение для детей сможет принимать до 320 посещений в смену.

Ранее мы рассказывали, что город продолжает развивать улично-дорожную сеть в поселке Шушары.

Фото: Pixabay