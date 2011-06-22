  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская пенсионерка продала квартиру на Героев после звонка мошенников
Сегодня, 9:59
111
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская пенсионерка продала квартиру на Героев после звонка мошенников

0 0

У подозреваемых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, документы на квартиру и другие документы.

В Петербурге 86-летняя женщина продала свою квартиру на проспекте Героев под влиянием аферистов. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 

По информации "Фонтанки", с пенсионеркой связывались уроженцы Дагестана 24 лет и 31 года. Один из них еще прошлой весной представился дальним родственником ради фиктивного договора купли-продажи. Он заявил, что вырученные средства будут лежать на счету. В итоге нет как жилья, так и 8 млн рублей. 

У подозреваемых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, документы на квартиру и другие документы. Они задержаны на двое суток. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет молодая бизнес-тренер, которая похитила у петербуржцев 4,5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, проспект героев
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии