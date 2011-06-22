Петербургская пенсионерка продала квартиру на Героев после звонка мошенников

У подозреваемых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, документы на квартиру и другие документы.

В Петербурге 86-летняя женщина продала свою квартиру на проспекте Героев под влиянием аферистов. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации "Фонтанки", с пенсионеркой связывались уроженцы Дагестана 24 лет и 31 года. Один из них еще прошлой весной представился дальним родственником ради фиктивного договора купли-продажи. Он заявил, что вырученные средства будут лежать на счету. В итоге нет как жилья, так и 8 млн рублей.

У подозреваемых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, документы на квартиру и другие документы. Они задержаны на двое суток.

