Перед судом предстанет молодая бизнес-тренер, которая похитила у петербуржцев 4,5 млн рублей

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней девушки, которой вменяют ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказали 11 ноября в надзорном ведомстве, в 2023 году обвиняемая похитила денежные средства горожан, представляясь бизнес-тренером и используя психологические манипуляции. Она убедила потерпевших, что ее знания "законов мироздания и энергопрактик" гарантируют после прохождения тренингов финансовую защиту. За консультации злоумышленница брала от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. Общий ущерб составил 4,5 млн рублей, пострадали не менее шести человек.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV