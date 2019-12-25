  1. Главная
Пожилая петербурженка отдала мошенникам свыше 34 млн рублей
Сегодня, 8:59
Пожилая петербурженка отдала мошенникам свыше 34 млн рублей

С курьерами пенсионерка встречалась на Петровском острове.

За месяц петербургская пенсионерка передала мошенникам более 34,7 млн рублей. Аферисты связались с ней в конце сентября, пишет "Фонтанка" 10 ноября. 

В полицию обратилась 67-летняя женщина. По словам потерпевшей, злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка и ФСБ России. Они убедили "обезопасить накопления". С курьерами горожанка встречалась на Петровском острове. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга лишился из-за мошенников 22 млн рублей. В период с 21 октября по 5 ноября ему звонили незнакомцы, которые представлялись правоохранителями. 

Фото: Piter.TV 

