Пожилая петербурженка отдала мошенникам свыше 34 млн рублей

За месяц петербургская пенсионерка передала мошенникам более 34,7 млн рублей. Аферисты связались с ней в конце сентября, пишет "Фонтанка" 10 ноября.

В полицию обратилась 67-летняя женщина. По словам потерпевшей, злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка и ФСБ России. Они убедили "обезопасить накопления". С курьерами горожанка встречалась на Петровском острове. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV