Житель Петербурга лишился из-за мошенников 22 млн рублей

Пенсионер отдал мошенникам по частям 22 млн рублей в Петербурге. К дому потерпевшего четыре раза подъезжали курьеры аферистов и забирали деньги.

Как пишет "Фонтанка", 86-летний мужчина обратился к полицейским накануне. По словам пожилого горожанина, в период с 21 октября по 5 ноября ему звонили незнакомцы, которые представлялись правоохранителями. Они убедили пенсионера якобы обезопасить накопления, и он поверил.

Злоумышленников разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pxhere