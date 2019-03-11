  1. Главная
Житель Петербурга лишился из-за мошенников 22 млн рублей
Сегодня, 9:46
В период с 21 октября по 5 ноября ему звонили незнакомцы, которые представлялись правоохранителями.

Пенсионер отдал мошенникам по частям 22 млн рублей в Петербурге. К дому потерпевшего четыре раза подъезжали курьеры аферистов и забирали деньги. 

Как пишет "Фонтанка", 86-летний мужчина обратился к полицейским накануне. По словам пожилого горожанина, в период с 21 октября по 5 ноября ему звонили незнакомцы, которые представлялись правоохранителями. Они убедили пенсионера якобы обезопасить накопления, и он поверил. 

Злоумышленников разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала курьера мошенников, который обманул пенсионерку с Введенской на 2,4 млн рублей. 

Фото: pxhere 

