  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция задержала курьера мошенников, который обманул пенсионерку с Введенской на 2,4 млн рублей
Сегодня, 11:28
154
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала курьера мошенников, который обманул пенсионерку с Введенской на 2,4 млн рублей

0 0

Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником силового ведомства.

Полиция Красногвардейского района задержала курьера мошенников за обман пожилой женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям еще 19 октября обратилась местная жительница, заявившая о мошенничестве, которое было совершено в отношении ее 87-летней матери с Введенской улицы. Последней позвонил незнакомец и, представившись сотрудником силового ведомства, убедил ее отдать курьеру 2,4 млн рублей якобы для их декларирования. 

В Транспортном переулке 29 октября по подозрению поймали 22-летнего мужчину. 

Ранее на Piter.TV: пожилая петербурженка помогла полицейским задержать дропа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красногвардейский район, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии