Полиция задержала курьера мошенников, который обманул пенсионерку с Введенской на 2,4 млн рублей

Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником силового ведомства.

Полиция Красногвардейского района задержала курьера мошенников за обман пожилой женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям еще 19 октября обратилась местная жительница, заявившая о мошенничестве, которое было совершено в отношении ее 87-летней матери с Введенской улицы. Последней позвонил незнакомец и, представившись сотрудником силового ведомства, убедил ее отдать курьеру 2,4 млн рублей якобы для их декларирования.

В Транспортном переулке 29 октября по подозрению поймали 22-летнего мужчину.

Фото: Piter.TV