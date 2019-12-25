Пожилая петербурженка помогла полицейским задержать дропа

Молодого человека поймали и увезли в отдел, где был составлен административный протокол.

Пенсионерка из Выборгского района Петербурга помогла сотрудникам полиции задержать дропа. Изначально женщина попалась на уловку мошенников, но вовремя одумалась, пишет "Фонтанка".

Вечером 28 октября к правоохранителям обратилась 80-летняя местная жительница с улицы Хошимина с заявлением о том, что отдала неизвестным 2,7 млн рублей, 71 золотую монету и 1,2 тыс. евро. В тот же момент к ней ехал еще один человек за долларами. Последнего поймали и увезли в отдел, где был составлен административный протокол. Позже возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре дроп вернет пенсионерке почти 300 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV