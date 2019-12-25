  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благодаря прокуратуре дроп вернет пожилой петербурженке почти 300 тыс. рублей
Сегодня, 14:47
142
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря прокуратуре дроп вернет пожилой петербурженке почти 300 тыс. рублей

0 0

Денежные средства были перечислены на счет 20-летнего уроженца Тамбовской области.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 70-летней местной жительницы. В августе 2024 года мошенники убедили ее установить на телефон приложение, с помощью которого они получили доступ к личному кабинету банка. Так, со счета пенсионерки похитили 286 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве. 

Средства были перечислены на счет 20-летнего уроженца Тамбовской области. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с дропа неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Мичуринский городской суд удовлетворил требования в полном объеме. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга два дропа из Барнаула вернут пенсионерке более 1 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии