Благодаря прокуратуре дроп вернет пожилой петербурженке почти 300 тыс. рублей

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 70-летней местной жительницы. В августе 2024 года мошенники убедили ее установить на телефон приложение, с помощью которого они получили доступ к личному кабинету банка. Так, со счета пенсионерки похитили 286 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

Средства были перечислены на счет 20-летнего уроженца Тамбовской области. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с дропа неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Мичуринский городской суд удовлетворил требования в полном объеме.

Фото: Piter.TV