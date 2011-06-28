Благодаря прокуратуре Петербурга два дропа из Барнаула вернут пенсионерке более 1 млн рублей

Прокурор направил по месту жительства дропов исковое заявление о взыскании в пользу потерпевшей неосновательного обогащения.

Прокуратура Невского района Петербурга рассмотрела обращение 61-летней местной жительницы. Женщина, введенная в заблуждение, перевела на банковские счета мошенников свыше 1 млн рублей.

Как рассказали в надзорном ведомстве 17 октября, владельцами счетов оказались два уроженца Алтайского края. Прокурор направил по месту жительства дропов исковое заявление о взыскании в пользу потерпевшей неосновательного обогащения. Так, Индустриальный районный суд Барнаула удовлетворил требования, с ответчиков в пользу пенсионерки взыскана вся сумма.

Фото: Piter.TV