  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благодаря прокуратуре Петербурга два дропа из Барнаула вернут пенсионерке более 1 млн рублей
Сегодня, 16:37
43
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря прокуратуре Петербурга два дропа из Барнаула вернут пенсионерке более 1 млн рублей

0 0

Прокурор направил по месту жительства дропов исковое заявление о взыскании в пользу потерпевшей неосновательного обогащения.

Прокуратура Невского района Петербурга рассмотрела обращение 61-летней местной жительницы. Женщина, введенная в заблуждение, перевела на банковские счета мошенников свыше 1 млн рублей. 

Как рассказали в надзорном ведомстве 17 октября, владельцами счетов оказались два уроженца Алтайского края. Прокурор направил по месту жительства дропов исковое заявление о взыскании в пользу потерпевшей неосновательного обогащения. Так, Индустриальный районный суд Барнаула удовлетворил требования, с ответчиков в пользу пенсионерки взыскана вся сумма. 

Ранее на Piter.TV: дроп вернет пожилой петербурженке похищенные 183 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии