Дроп вернет пожилой петербурженке похищенные 183 тыс. рублей
Сегодня, 15:50
Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению 64-летней женщины. Установлено, что она стала жертвой мошенников и лишилась 183 тыс. рублей. 

В ходе расследования уголовного дела выяснили, что деньги были переведены на счет жителя Московской области. Прокуратура направила в Наро-Фоминский районный суд иск о взыскании с дропа в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Все требования удовлетворены. 

Ранее на Piter.TV: дроп обманул пенсионера с проспекта Ветеранов на 6,9 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

