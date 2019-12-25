Дроп вернет пожилой петербурженке похищенные 183 тыс. рублей

В ходе расследования уголовного дела выяснили, что деньги были переведены на банковский счет жителя Московской области.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению 64-летней женщины. Установлено, что она стала жертвой мошенников и лишилась 183 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела выяснили, что деньги были переведены на счет жителя Московской области. Прокуратура направила в Наро-Фоминский районный суд иск о взыскании с дропа в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Все требования удовлетворены.

