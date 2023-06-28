  1. Главная
Дроп обманул пенсионера с проспекта Ветеранов на 6,9 млн рублей
Сегодня, 10:29
sashshsas

Дроп обманул пенсионера с проспекта Ветеранов на 6,9 млн рублей

Потерпевшим оказался 70-летний мужчина.

Полицейские Кировского района задержали дропа, обманувшего пенсионера с проспекта Ветеранов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Днем 7 октября к правоохранителям обратился 70-летний мужчина с заявлением о том, что 19 сентября ему позвонил неизвестный, убедивший перевести 6,9 млн рублей на продиктованные счета. 

Спустя несколько часов на улице Лени Голикова поймали 22-летнего злоумышленника, он помещен в камеру. 

Ранее на Piter.TV: задержан 18-летний курьер мошенников, выманивший 2 млн рублей у пенсионерки в Калининском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

