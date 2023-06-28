Дроп обманул пенсионера с проспекта Ветеранов на 6,9 млн рублей

Потерпевшим оказался 70-летний мужчина.

Полицейские Кировского района задержали дропа, обманувшего пенсионера с проспекта Ветеранов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Днем 7 октября к правоохранителям обратился 70-летний мужчина с заявлением о том, что 19 сентября ему позвонил неизвестный, убедивший перевести 6,9 млн рублей на продиктованные счета.

Спустя несколько часов на улице Лени Голикова поймали 22-летнего злоумышленника, он помещен в камеру.

Фото: Piter.TV