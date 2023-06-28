Задержан 18-летний курьер мошенников, выманивший 2 млн рублей у пенсионерки в Калининском районе

Возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ.

Сообщение о мошенничестве поступило в отделение полиции Калининского района Петербурга 3 октября в 14:33. Женщина сообщила, что её пожилая родственница, 78-летняя пенсионерка, проживающая на Северном проспекте, дом №65, 1 октября встретилась с неизвестным курьером и передала ему крупную сумму денег — два млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ.

Позднее, 7 октября 2025 года, в 11:30 утра возле дома №90 на Гражданском проспекте сотрудниками уголовного розыска был задержан 18-летний молодой человек, зарегистрированный в городе Колпино. Подозреваемого задержали согласно статье 91 УПК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти