Число погибших при обрушении грунта на КАД увеличилось до двух человек

Размыв дороги и пустота под бетоном могли привести к гибели рабочих на КАД.

В Ленинградской области скончался второй дорожный рабочий, пострадавший при обрушении песка в траншее на 31-м километре КАД. Об этом сообщила сестра погибшего. Таким образом, число жертв происшествия достигло 2 человек.

Коллега погибших по имени Константин рассказал 78.ru, что на этом участке ранее обнаружили размыв дороги. По его словам, рабочие выкопали траншею глубиной 3–4 метра, чтобы найти кабель, и заметили под бетонным покрытием пустоту, образовавшуюся из-за размытого песка.

После этого отверстие начали засыпать и закрывать бетоном. Как утверждает Константин, ему звонил мужчина по имени Александр и сообщал, что работы подходят к концу и ситуация находится под контролем.

Сам Константин работал на участке в четверг и пятницу. По его словам, в это время шел сильный дождь, а смену рабочих принимали ночные бригады.

Коллега погибших предположил, что причиной трагедии могла стать халатность мастеров, которые не проконтролировали состояние грунта. При этом на участке находилась тяжелая техника, в том числе экскаватор.

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Фото: Piter.TV