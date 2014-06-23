В Парголово мать нашла тело своего 14-летнего сына

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Подросток внезапно умер в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне в экстренные службы позвонила 48-летняя жительница Ростовской области и сообщила, что в квартире одного из домов на Тихоокеанской улице возможно умер её сын.

Правоохранители обнаружили труп 14-летнего ученика 8 класса без внешних признаков насильственной смерти. Тело направили в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее из окна многоэтажки в Невском районе выпал подросток.

Фото: Piter.tv