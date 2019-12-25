Действие Пушкинской карты для студентов предложили продлить до 24 лет

Яна Лантратова сообщила о возрастном цензе для участников госпрограммы.

Председатель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый заместитель главы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо министру культуры страны Ольге Любимовой с предложением продлить срок действия Пушкинской карты для обучающихся на возраст до 24 лет, либо ввести дополнительные критерии участия, основанные на факте обучения человека в магистратуре, ординатуре и аспирантуре. Соответствующий текст документа по СМИ распространила пресс-служба парламентария из нижней палаты. Законодатель пояснила, что дополнительно возможна дифференциация условий по признаку очной формы обучения в государственных образовательных организациях как подтверждающему социальную уязвимость данной категории молодежи. Сейчас участниками государственной культурной программы могут быть граждане в возрасте от 14 до 22 лет. В проекте не предусмотрены такие факторы, как обучение, социальный статус или уровень дохода человека. Изначальная концепция программы предполагала равный доступ к культурным благам для всей молодежи, а возрастной диапазон до 22 лет обозначал условный переход человека от школьного возраста до окончания программ бакалавриата или среднего профобразования.

В ходе практической реализации выявлена объективная необходимость рассмотрения вопроса о продлении возраста участия в программе. Существенная часть молодых людей по завершении бакалавриата в возрасте 22 лет продолжает обучение в магистратуре, аспирантуре, ординатуре. <…> Таким образом, существующая граница по возрасту не полностью учитывает образовательные и социальные реалии. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Политик сообщила, что продление возрастного порога или введение критерия обучения позволит сохранить равные условия для студентов разных ступеней образования. Такая мера также повысит уровень вовлеченности молодежи в культурную жизнь и обеспечит государству реализацию политики в сфере поддержки культурного и духовного развития подрастающего поколения.

Фото: Piter.tv