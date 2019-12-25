Минтруд готов рассмотреть инициативу введения оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней

По словам Котякова, данная инициатива должна быть внесена на рассмотрение в правительство.

Минтруд готов рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней. Об этом заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, данная инициатива должна быть внесена на рассмотрение в правительство. Котяков добавил, что в таком случае на нее дадут официальный отзыв.

Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе. Антон Котяков, министр труда и социальной защиты

Фото: pxhere.com