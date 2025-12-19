В Новой Москве нашли тело экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра

По предварительной версии, он покончил с собой.

В Новой Москве нашли тело бывшего заместителя главы Министерства труда и социальной защиты Алексея Скляра. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что тело Скляра обнаружили на пороге его частного дома. По предварительной версии, он покончил с собой. Позже в СМИ появилась информация, что перед смертью экс-замглавы Минтруда обвинил жену в его гибели. По данным Telegram-канала SHOT, Скляр сообщил бывшей коллеге, что, когда жена будет читать его сообщение, он будет уже мертв. Также Telegram-канал Baza сообщил, что рядом с телом мужчины было найдено ружье.

Алексей Скляр занимал должность замглавы Минтруда до июля 2022 года. Его освободил от должности премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Скляр курировал вопросы информационных систем, телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления госуслуг в электронной форме.

Фото: Piter.tv