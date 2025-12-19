Найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на знакомого российского бизнесмена Алексея Дозорцева.
По его словам, ДНК-тест подтвердил, что на Кипре обнаружили тело Баумгертнера. Экспертизы и официальные процедуры были завершены. Отметим, что 14 января тело бизнесмена обнаружил местный житель в районе деревни Авдиму.
Напонним, с 11 января полиция Кипра вела масштабные поиски Владислава Баумгертнера. Его местонахождение было неизвестно с 7 января. Основной версией гибели бизнесмена называют несчастный случай.
Ранее мы сообщали, что под колесами электрички погибла пожилая петербурженка.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все