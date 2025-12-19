Андрей Артизов объяснил, что США от России получили копии, а не оригиналы документов.

Архивные документы подтвердили непричастность Советского Союза к убийству американского президента Джона Кеннеди. Такой комментарий жуналистам "РИА Новостей" сделал руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Известно, что в октябре 2025 года посольство по просьбе иностранной конгрессвумен Анны Паулины Луны передала законодателю из США материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.

Анна Паулина Луна, одна из активных сторонников действующего президента, отвечающая за работу, связанную с новым расследованием убийства президента США Джона Кеннеди, попросила наших дипломатов передать копии документов. И мы передали американской стороне копии документов сборника "Убийство Президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения". Резонанс был положительный. Андрей Артизов, глава Росархива

Эксперт заметил, что Москве было важно поставить точку в вопросе роли СССР по преступлению. Он добавил, что руководство советского государства не имело никакого отношения к теориям коммунистического заговора и данного убийства. В частности, это показывают документы о пребывании Ли Харви Освальда в СССР, опубликованные впервые. Андрей Артизов уточнил, что Вашингтон получил копии документов, а подлинники остались в нашей стране.

Напомним, что Джон Кеннеди застрелен в городе Далласе штата Техас 22 ноября 1963 года. На момент смерти политический деятель являлся главой США. В должности он находился менее трех лет. Согласно данным от местных следователей, преступником стал Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Киллера застрелили через два дня после задержания. Позже было установлено, что в период с 1959 по 1960 года Освальд жил на территории СССР и даже работал токарем на заводе в Минске. Мужчина также женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости