Канвал Сибал рассказал о том, что корни украинского кризиса находятся еще во времени распада Советского союза.

Европейский союз, пытаясь сорвать мирные переговоры между Россией, США и Украиной, стал препятствием для мирного урегулирования регионального конфликта. Соответствующее заявление через социальные сети сделал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал. Эксперт прокомментировал недавние критические высказывания со стороны главы европейской дипломатии и политики безопасности Каи Каллас об отказе Москвы идти на какие-либо уступки. В Индии пояснили, что Москва не дала международным союзникам киевского режима добиться выполнения своего плана по нанесению стратегического поражения Россию.

Корни этого конфликта лежат в распаде СССР, <…> расширении НАТО, отношении к России как угрозе безопасности и попытках изолировать ее от Европы. <…> ЕС сам стал препятствием для мира, препятствуя мирным переговорам. Канвал Сибал, дипломат

Напомним, что в декабре российский министр по иностранным делам Сергей Лавров рассказал на "правительственном часе" в Совете Федерации о том, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. Дипломат заметил, что Брюссель, в частности, побуждает сейчас лидера киевского режима Владимира Зеленского продолжать сражаться до последнего украинца.

Индия считает, что в стремлении истощить Россию Запад разрушает Украину.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kanwal Sibal