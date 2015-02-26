Канвал Сибал призвал ЕС отказаться от русофобии в политике.

Коллективному Западу стоит отказаться от стремления нанести стратегическое поражение России через опосредованные вооруженные действия в регионе, так как в реальности эти боевые действия разрушают только государственность на Украине. Соответствующее заявление через социальные сети сделал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал. Эксперт пояснил, что политическим элитам из Европы надо изменить свою русофобскую позицию в адрес Москвы, так как у них не получится навязать Кремлю условия, выгодные только странам-членам регионального сообщества и, возможно, киевскому режиму.

Решение европейских проблем заключается не в том, чтобы истощить Россию, разжигая против нее опосредованную войну и тем самым подвергая Украину еще большим разрушениям, а в том, чтобы способствовать урегулированию путем переговоров, основанному на сложных реалиях на местах. Канвал Сибал, дипломат

Канвал Сибал уточнил, что перед международными союзниками Украины стоит моральная ответственность, которая заключается в том, что им следует во имя мира посредством диалога, а не через укрепление военного потенциала Украины с целью заставить Россию вести переговоры исключительно на европейско-украинских условиях.

