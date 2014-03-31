В Волхове росгвардейцы заметили дым из подвала и эвакуировали 10 жильцов

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обнаружили возгорание в многоквартирном доме на Кировском проспекте.

Вечером 24 апреля сотрудники отдела вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области находились на маршруте патрулирования и заметили задымление в одном из жилых домов на Кировском проспекте, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В 19:00 наряд группы задержания немедленно вызвал на место пожарный расчёт и аварийно-газовую службу, после чего направился в здание.

Росгвардейцы организовали эвакуацию жильцов и вывели из дома на улицу 10 человек. Одновременно наряд обеспечил оцепление места происшествия и приступил к первичным мерам по тушению возгорания с использованием огнетушителя.

Вскоре прибывшим пожарным удалось полностью ликвидировать огонь. Сотрудники Росгвардии вернулись к исполнению служебных обязанностей на маршруте патрулирования.

Видео: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.