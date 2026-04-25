"От хлопка мы подпрыгнули": после атаки БПЛА петербурженка застряла в аэропорту Екатеринбурга

БПЛА попал в многоэтажный жилой дом, в аэропорту Екатеринбурга задержаны десятки рейсов.

Читательница Piter.tv Софья Зуева застряла в аэропорту Екатеринбурга. Петербурженка сообщила нашей редакции о ситуации в воздушной гавани после атаки БПЛА по столице Урала. Из-за режима "Ковер" были задержаны десятки рейсов, пассажирам выдали еду и воду. Обстановка остается спокойной.

Об атаке беспилотника в 6 утра сообщил в своем telegram-канале глава Свердловской области Денис Паслер. По данным губернатора, БПЛА попал в многоэтажный жилой дом. Обошлось без жертв, за медпомощью после ЧП обратились шесть местных жителей, пациентов в тяжелом состоянии среди них нет.

Петербурженка записала видео для Piter.tv и отметила, что ее рейс был запланирован на 7:15 утра, однако по расписанию он не вылетел. Пассажирам оказали помощь и выдали воду, еду и коврики, а также попросили не приближаться к окнам. На данный момент задержка составляет девять часов, поступает информация о возможном вылете после 15:50.

Мои друзья живут в том районе, куда упал беспилотник. Они услышали громкий хлопок и говорят: "От хлопка мы даже подпрыгнули". Софья Зуева, читатель Piter.tv

Напомним, что из поврежденного беспилотником дома эвакуировали 50 человек, сейчас с ними работают психологи и сотрудники МЧС. На данный момент режим угрозы атаки БПЛА отменили. Жителям советуют не выходить на улицу и не трогать обломки, а также не снимать на видео работу беспилотников и ПВО. Обо всех подозрительных объектах просят сообщать по номеру 112.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что дежурные средства ПВО за эту ночь перехватили и уничтожили 127 украинских БПЛА. В том числе, в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской областями, а также над Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Фото и видео: Piter.tv (Софья Зуева)