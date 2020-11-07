После атаки БПЛА по Екатеринбургу аэропорт Кольцово задержал десятки рейсов

Дрон ВСУ попал в центр города, повредив жилой дом и нарушив работу авиации.

В субботу, 25 апреля, губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил об атаке украинских беспилотников на регион. Под удар попал жилой комплекс "Тринити" на улице Хохрякова в центре Екатеринбурга. По данным Минобороны РФ, всего за ночь системами ПВО было перехвачено и уничтожено 127 БПЛА над регионами.

Основной удар пришёлся на 25–30 этажи здания: повреждены минимум четыре квартиры, выбиты окна. Из многоэтажки эвакуировали 50 жильцов — им предложили разместиться в пунктах временного размещения. На месте работают психологи и специалисты МЧС.

В соседнем доме от того, куда попал БПЛА, живут мои друзья. Они все подпрыгнули от резкого хлопка, когда это произошло. Читательница Piter.TV

По данным регионального Минздрава, за медицинской помощью обратились 6 человек. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована, остальным помощь оказана амбулаторно. Погибших нет.

Обстановка в Кольцово. Фото: Софья Зуева

Из-за атаки в аэропорту Екатеринбурга был введён режим "Ковёр" — временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. По данным онлайн-табло, с расписанием возникли проблемы.

Статус вылета утренних рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Бишкек и Стамбул был сдвинут на 4–8 часов, а часть самолётов перенаправлена на запасные аэродромы. В зоне ожидания пассажирам выдали коврики, еду и воду.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.

