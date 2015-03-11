Пенсионерка с Дунайского проспекта отдала курьеру полмиллиона, спасая "попавшую в ДТП" внучку

Молодой петербуржец обманул 88-летнюю женщину.

Во Фрунзенском районе оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек действовал по классической схеме: звонил, пугал аварией родственника и присылал курьера за деньгами.

Вечером 18 апреля в полицию Фрунзенского района обратилась 88-летняя жительница дома на Дунайском проспекте. Пенсионерка сообщила, что неизвестный позвонил ей и рассказал о ДТП по вине её внучки. Под предлогом непривлечения родственницы к уголовной ответственности женщина передала курьеру 550 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Уже 24 апреля в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Малой Балканской улице задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Петербурга.

Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Проверочные мероприятия по установлению иных преступных эпизодов продолжаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что поджигатель кафе на Чугунной улице найден в Новосибирске и доставлен в Петербург.

Фото: pxhere