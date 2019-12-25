Федеральная антимонопольная служба пресекла необоснованный рост цен у одного из операторов мобильной связи.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал Федеральную антимонопольную службу навести порядок с тарифами мобильной связи, а сотовых операторов — ввести специальный бесплатный социальный пакет минут и интернета для пенсионеров.

По итогам рассмотрения дела о необоснованном повышении тарифов в 2025 году компания МТС исполнила предписание ФАС: перечислила в бюджет более 600 млн рублей (как доход, полученный от незаконного завышения цен) и добровольно вернула ряд тарифов на прежний уровень.

В целом хорошие новости, и я рад, что партия "Справедливая Россия" добилась принятия такого решения. Мы неоднократно указывали ФАС на чрезмерное повышение тарифов у МТС и других сотовых компаний "федеральной четвёрки", требовали его отменить, и вот первый результат. Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия"

Парламентарий указал, что поводов для реагирования достаточно. В нынешнем году связь уже подорожала на 10–15%, и это не предел.

А повышаются тарифы очень "аккуратно". Где-то за счёт отмены бесплатных услуг, где-то подрастает стоимость пакетов минут, интернета или появляется дополнительная абонентская плата за безлимитный интернет. Поначалу заметно несильно. Но потом люди быстро понимают, что платить приходится больше, и это затрагивает подавляющее большинство граждан. Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия"

Инициатива о соцпакете для пенсионеров заслуживает отдельного внимания.

Ситуация с тарифами недопустимая! Проблему дороговизны сотовой связи уже надо решать на государственном уровне. Кроме этого, "Справедливая Россия" призывает защитить интересы граждан с низкими доходами, и прежде всего пенсионеров. Для них надо вводить специальный бесплатный социальный пакет услуг сотовой связи. Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия"

По замыслу партии, он должен включать не менее 300 минут голосовой связи, 25 Гб мобильного интернета и 50 СМС в месяц. Предоставлять соцпакет предлагается пенсионерам с доходом не более двукратной величины регионального прожиточного минимума пенсионера, что охватывает подавляющее большинство граждан преклонного возраста.

Фото: Piter.TV