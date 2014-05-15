Российские скалолазы выступят 1 мая на соревнованиях в Китае после перерыва

Четыре тренера получили нейтральный статус, который позволяет им принимать участие в турнирах World Climbing.

Важные новости для российского скалолазания. Четыре спортсмена из России выступят после длинного перерыва в международных соревнованиях в Китае. Им предстоит показать свои силы на первом этапе World Series 2026 в китайском Кэцяо. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Олимпийского комитета России.

На 1–3 мая запланированы старты по боулдерингу в Кэцяо. Это вид скалолазания с серией коротких предельно сложных трасс. Далее 8–10 мая состоятся состязания по лазанию на трудность и скорость в Уцзяне. На соревнования от страны отправились четыре человека. Выступление пройдет в усеченном составе, так как в последние годы российские спортсмены не принимали участие в турнирах и не набирали очки в рейтинге национальных федераций.

В лазании на скорость заявлены действующий рекордсмен страны Иван Земляков, триумфатор первенств мира и Европы Кирилл Колдомов, серебряная медалистка чемпионата Европы Елизавета Иванова и совсем юная Милана Мельниченко, к 17 годам успевшая выиграть Кубок России и международные соревнования в 2025 году. Сообщает Олимпийский комитет РФ

Ранее сообщалось, сколько билетов купили на первом этапе продажи на летние Олимпийские игры-2028.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет РФ