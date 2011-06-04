Банки попросили ФАС проверить обоснованность цен на маркировку звонков

Финансовые организации России добиваются прозрачности по вопросу предоставления услуги.

Российская Федеральная антимонопольная служба проведет проверку на предмет экономической обоснованности тарифов операторов связи на маркировку звонков. Соответствующей информацией поделились журналисты из газеты "Ведомости" со ссылкой на представителя профильного ведомства. Специалисты пояснили, что организовать мониторинг попросили представители финансовых организаций и банковской сферы. Два источника в разных компаниях и председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин подтвердили СМИ факт такого обращения в ФАС.

В издании авторы отметили, что отечественные банки в текущий момент сомневаются в экономической обоснованности тарифов, установленных компаниями связи в размере 0,25 рубля за попытку каждого звонка. Представители банков не понимают, из чего конкретно складывается цена, так как мобильные операторы дополнительно берут плату и за длительность разговора. Бановские представители уточнили, что не отказываются платить за услугу маркировки звонков. При этом они считают, что такое обязательство могут выполнять коммерческие организации при условии, что федеральные власти будут устанавливать и контролировать плату за предоставляемую услугу.

Слуцкий попросил ФАС провести проверку повышения стоимости обучения в вузах.

