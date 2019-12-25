Слуцкий попросил ФАС провести проверку повышения стоимости обучения в вузах

В ЛДПР рассказали о том, что рост цены по образовательным программам для студентов не может быть больше уровня инфляции.

В Государственной думе просят надзорные ведомства провести проверку обоснованности повышения стоимости обучения в российских вузах, а также обеспечить ежегодный контроль за ценами на платное образование для граждан. Соответствующее письмо в адрес руководителя Федеральной антимнопопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского направил депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Текст обращения пресс-служба политического деятеля распространила по СМИ.

Мы призываем ФАС к тотальной проверке роста стоимости обучения в российских высших учебных заведениях, а также требуем ввести ежегодный жесткий контроль цен на платное обучение. Каждый ребенок в стране должен иметь шанс учится в лучшем вузе страны. Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

В документе политическим деятелем приводятся данные от российского министерства по образованию и науке, согласно которым в прошлом году по стране стоимость обучения в отечественных вузах для поступающих на первый курс выросла в среднем на 12 процентов по сравнению с 2024 годом. Отдельно внимание уделяется ситуации со студентами, которые уже зачислены на обучение по программам. Согласно федеральномк законодательству, увеличение стоимости после заключения договора допускается только с учетом уровня инфляции. По приведенным данным, для студентов, поступивших в 2022 году, совокупный рост стоимости обучения за несколько лет составил около 30 процентов.

