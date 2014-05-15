Кремль остался без стрелки: ветер повредил часы Спасской башни в Казани

Визитная карточка Казани осталась без стрелки. Сильный ветер повредил часы на Спасской башне Казанского Кремля. Деталь увезли на реставрацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

Неспокойная погода наблюдается в Казани уже четвертый день. Для того, чтобы снять стрелку, на территории работал подъемный кран. Об изменениях в работе музея на сайте учреждения не сообщалось.

Отметим, что Спасская башня – главная проездная башня Казанского кремля и памятник архитектуры XVI века. Ее музей посвящен фортификации крепости в разные периоды истории, начиная с Волжской Булгарии и по сегодняшний день.

Ранее сообщалось, что 70 тыс. россиян непогода оставила без света. Из-за порывистого ветра упали более 2 тыс. деревьев, повреждены 1 070 автомобилей. За медицинской помощью обратились 30 человек, один ребенок погиб. Речь идет о Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Фото: официальный сайт "Казанского кремля"