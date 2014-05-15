С начала года в казну поступило 1,6 млрд рублей туристического налога

Основные поступления – от Петербурга и Краснодарского края.

С начала года в российскую казну поступил 1,6 млрд рублей туристического налога. Этот механизм работает на территории 65 субъектов страны. Последними данными поделился глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Он также вспомнил итоги прошедшего периода. За 2025 год такой вид налога поступил от 14 тысяч плательщиков, общая сумма составила 5,6 млрд рублей. Известно, что наибольшее количество поступлений обеспечивают Петербург и Краснодарский край.

Также с 1 сентября 2026 года все гостевые дома в регионах-участниках эксперимента должны быть включены в единый реестр, который ведет Росаккредитация. Даниил Егоров, глава ФНС РФ

Напомним, что туристический налог – это обязательный платёж, который с 1 января 2025 года путешественники обязательно уплачивают в месте временного размещения вместе со стоимостью номера. Это касается отелей, гостиниц, хостелов, глэмпингов, баз отдыха, санаториев. Посуточная аренда квартир и комнат не относится к гостиничной сфере, поэтому такие объекты не облагаются туристическим налогом.

Отметим, что в этом году максимальная ставка такого налога составит 2% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

