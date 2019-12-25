200 млрд рублей налоговых вычетов предоставили россиянам с начала года

Налоговые вычеты на сумму более 200 млрд рублей предоставили россиянам с начала года. Об этом сообщает пресс-служба ФНС страны. В России реализована модель, благодаря которой жителям выплачивают вычеты на лечение, обучение и спорт.

Мы за счет взаимодействия с организациями этой сферы услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам. Даниил Егоров, руководитель ФНС РФ

Также подчеркивается, что срок получения вычетов по декларациям сокращен до 15 дней. Раньше этот процесс занимал до трех месяцев. Также автоматизация коснулась льготников. Как отметил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, 98% людей из этой категории получают освобождение от уплаты налогов без подачи заявлений.

Кроме того, с 2027 года грядет ряд существенных изменений. Например, служба переходит на самостоятельный расчет налога на имущество юридических лиц. Речь идет о 800 тыс. организаций.

Ранее сообщалось, что курортный сбор привлек в Петербург 776 млн рублей, деньги направят на развитие инфраструктуры в туризме.

Фото: Freepik