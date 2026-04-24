Курортный сбор позволил Петербургу заработать около 776 млн рублей

15 апреля в Петропавловской крепости открылся павильон Городского туристско-информационного бюро, что совпало с официальным стартом нового летнего туристического сезона. По данным за 2025 год, информационные туристические пункты стали популярными: их посетили более 293 тысяч человек, из которых 40 тысяч — гости из других стран. На данный момент в Санкт-Петербурге функционирует 13 таких туристических точек.

Как отметил пресс-секретарь Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Артур Сафиуллин в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу", каждый турист может выбрать направление по своему вкусу, будь то оздоровительные программы или осмотр дворцов русских правителей. Он подчеркнул, что индустрия туризма ориентируется на разные аудитории, и в Петербурге ярко выражена сезонность. Основным привлекающим фактором является культурно-познавательный туризм, который формирует высокий спрос в течение 3-4 месяцев в году. Сафиуллин также отметил необходимость развития других направлений, таких как медицинский, деловой и событийный туризм. В последние годы сезонность в городе несколько сгладилась, что позволяет распределять туристический поток более равномерно в течение года.

Кроме того, туристы вносят значительный вклад в экономику региона. По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, с мая по сентябрь прошлого года Северную столицу посетили около 6 миллионов гостей, что на 6,8% больше, чем в 2024 году. Большинство из них — 5,6 миллиона — приехали из других регионов, а число иностранных туристов составило 400 тысяч, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом.

Председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок напомнил, что до конца 2024 года в городе действовал курортный сбор, который принес Петербургу около 776 миллионов рублей. Эти средства были направлены на развитие туристической инфраструктуры. С 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге введен туристический налог, который за прошлый год принес бюджету города 902 миллиона рублей. Депутат выразил надежду, что с учетом растущей туристической привлекательности города доходы от налога в этом году превысят миллиард рублей.

