"Петровская акватория" готовится к официальному открытию в Большом Гостином Дворе

В историческом центре Петербурга, в здании Большого Гостиного Двора, состоялась первая рабочая встреча представителей туристического бизнеса с командой музея-макета "Петровская акватория". Мероприятие было организовано Городским туристско-информационным бюро для обсуждения интеграции музея в экскурсионные маршруты города. Как подчеркнули в Комитете по развитию туризма, макет является одной из ключевых точек притяжения, особенно для детских групп, так как наглядно иллюстрирует историю Северной столицы.

Открытие новой площадки станет значимым вкладом в культурную жизнь Петербурга. Музей "Петровская Акватория" на Садовой линии, 35, уже принимает гостей в режиме технического тестирования. Официальное открытие масштабного проекта намечено на май 2026 года.

Экспозиция представляет собой детальную реконструкцию города и пригородов в масштабе 1:87. Посетители могут увидеть более тысячи исторических зданий, около сотни кораблей и свыше 25 тысяч миниатюрных фигурок, воссоздающих атмосферу Петербурга эпохи Петра I и Екатерины II.

