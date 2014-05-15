Ивангород признан Городом воинской доблести

В среду, 29 апреля, Ивангороду было присвоено почётное звание "Город воинской доблести". Соответствующий проект областного закона был принят депутатами Законодательного собрания Ленинградской области сразу в трёх чтениях, пишет spb.aif.ru.

Звание увековечивает ратную доблесть жителей Ивангорода и Нарвы, которые на протяжении всей истории неоднократно вставали на защиту своего Отечества — России. Особое внимание в инициативе уделено героизму граждан, проявленному в составе Нарвского рабочего полка и Нарвского истребительного батальона № 5 в боях за Кингисепп и Нарву, а также в обороне города в 1941 году и его освобождении от немецких оккупантов в 1944 году.

Ходатайство о присвоении этого звания было подано Советом депутатов Кингисеппского района. В ближайшее время в Ивангороде планируется строительство стелы, посвящённой этому событию. Напомним, что почётное звание "Город воинской доблести" является региональным. Ранее его были удостоены такие города, как Волхов, Лодейное Поле, Подпорожье, Кингисепп и Любань.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области