  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцу предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма
Сегодня, 16:59
151
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следственный отдел по Пушкинскому району Петербурга расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По подозрению задержали 53-летнего местного жителя, сообщили в СК РФ 29 апреля. 

По предварительным данным, фигурант разместил в одной из социальных сетей комментарий под публикацией, который оправдывал терроризм и призывал к осуществлению террористической деятельности. Мужчине предъявили обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. 

Продолжается комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ФСБ России задержали петербуржца за оправдание терроризма в интернете. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: оправдание терроризма, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии