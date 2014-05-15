Петербуржцу предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма

Следственный отдел по Пушкинскому району Петербурга расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По подозрению задержали 53-летнего местного жителя, сообщили в СК РФ 29 апреля.

По предварительным данным, фигурант разместил в одной из социальных сетей комментарий под публикацией, который оправдывал терроризм и призывал к осуществлению террористической деятельности. Мужчине предъявили обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Продолжается комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу