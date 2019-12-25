Миронов предложил засчитывать в стаж все три года декрета

Депутат ГД рассказал о проблеме молодых матерей.

Все три года декрета для россиянок должны засчитываться в пенсионный стаж. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что документ сейчас внесен на рассмотрение законодателей. При этом инициатива полностью поддерживается молодыми матерями,

Засчитывать в стаж не полтора, а все три года отпуска по уходу за ребенком. Это максимальный срок декрета, и часто молодые мамы не готовы оставить малыша раньше, вернуться на работу. Женщина посвящает себя ребенку, но в итоге теряет полтора года стажа. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Политический деятель заметил, что также российским властям необходимо выплачивать родителям пособие по уходу за ребенком до достижения им трех лет. В современном обществе, как правило, женщины сидят с детьми до трех лет,однако государственное пособие им выплачивают только до достижения ребенком полутора лет. При этом в стране нет яслей для детей с возрастом в полтора года.

